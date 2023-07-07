بالصور.. البروفات النهائية للفنان مدحت صالح استعدادًا لحفل «الأساتذة» في دار الأوبرا

أجرى الفنان مدحت صالح، مساء أمس، البروفات النهائية استعدادًا لحفل "الأساتذة" في دار الأوبرا المصرية.

وتبث شبكة تليفزيون الحياة، مساء اليوم الجمعة حصريًا حفل "الأساتذة ومدحت صالح"، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله الفنان مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

يهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

من المُقرر، أن ينطلق حفل "الأساتذة ومدحت صالح"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023، وهو الحفل الذي أعلنت دار الأوبرا المصرية نفاذ تذاكر دخوله عقب دقائق قليلة من طرحها قبل أيام.