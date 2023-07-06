"سكرتارية الرعاية الاجتماعية" تنظم سيمينار لـ٦ إيبارشيات في بورسعيد

عقدت سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، سيمينارًا لإيبارشيات مدن القناة والشرقية ودمياط وكفر الشيخ، في ضيافة إيبارشية بورسعيد، وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج في هذه الإيبارشيات، وذلك في إطار الخطة الموضوعة للعام الجاري ٢٠٢٣.

قدم السيمينار، الأب القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والأبوان القس بطرس نبيل والقس لوقا ماهر، ومجموعة من خدام مكتب الرعاية الاجتماعية.

عقد اللقاء بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة في بورسعيد، في ضيافة مطران الإيبارشية الأنبا تادرس، وبحضور الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، إلى جانب أكثر من ٢٠٠ كاهن وأمين خدمة يمثلون إيبارشيات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الزقازيق ومنيا القمح، الشرقية والعاشر من رمضان، دمياط وكفر الشيخ والبراري.

وألقى الآباء المطارنة والأساقفة كلمات مناسبة، بينما تناول آباء وخدام الرعاية الاجتماعية عن موضوعات: حصاد ١٠ سنوات من خدمة الرعاية، ورؤية عمل المكتب وهي أهمية الإنسان وكل الإنسان من خلال تلبية احتياجاته وتنمية إمكانياته من خلال خدمات المحبة التي تنحصر بين الرعاية والتنمية.

كما تم عرض أفكار برامج بنت الملك، شنطة البركة، علم ابنك، والبرنامج الجديد "كينونيا" والذي يقدم توعية في ثلاثة مجالات وهي:

- معاش تكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة.

- الشمول المالي وكيفية تطبيقه.

- التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية.

كما تم الإعلان عن الإصدار الجديد لتقنية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والموقع الإلكتروني الجديد لها الذي سيتم إصداره في منتصف شهر يوليو الجاري.