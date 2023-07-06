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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نجم الأهلي: لم أفرض شروطا قبل التجديد

حسين الشحات
حسين الشحات
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شدد حسين الشحات لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي على أن أبناءه وزوجته كان لهم دورا كبيرا في قرار تجديده للقلعة الحمراء، إلى جانب الجهود التي بذلها شقيقه في إنهاء كافة الأمور.

وتطرق الشحات في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي عبر الانترنت، إلى الرد على ما أثير عن فرضه شروطًا مقابل التجديد، قائلًا: “مفيش حد يتشرط على الأهلي، ولم أفرض شروطًا كما أشاع البعض، فمع النادي الأهلي لا يوجد ما يسمى شروط. وعندما طالبني الأهلي بالبقاء لم أتردد لحظة، وإذاطالبني النادي يومًا بالرحيل سوف أمتثل للقرار، وكما تحدثت من قبل فإن الشائعات دائمًا ما تفرض نفسها على لاعب الكرة،وعليه أن يعتاد على هذا الأمر”.

وأكد لاعب الأهلي أن تألقه مع الفريق يعود إلى منظومة العمل بالكامل بداية من اللاعبين والجهاز الفني والاجتهاد فيالتدريبات، مشددًا على أن لعبة كرة القدم بشكل عام لعبة جماعية وأن جهود زملائه هي التي تساعده في الظهور بالصورةالجيدة داخل الملعب.

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