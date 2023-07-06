استقرار سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

بلغ سعر عيار 24 نحو 2457 جنيها للبيع و2480 جنيها للشراء، وعيار 21 نحو 2150 جنيها للبيع و2170 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 1433 جنيها للبيع و 1447 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.36 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 67.417ألف جنيه للبيع و 77.128 ألف جنيه للشراء .

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.