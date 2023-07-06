ads
الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميكيسوني يرفض الحلول الودية ويطلب قيمة عقده للرحيل عن الأهلي

لويس ميكسوني لاعب
لويس ميكسوني لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفض الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل وفسخ عقده بالتراضي مع القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب ميكيسوني الحصول على قيمة عقده المتبقي مع الأهلي كاملا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن لويس ميكيسوني طلب الحصول على قيمة عقده لمدة موسمين مقبلين مع الأهلي كاملًا للموافقة على الرحيل.

وأضاف المصدر أن المهاجم الموزمبيقي متواجد حاليا في مصر وهدد بالتصعيد حال عدم الحصول على مستحقاته المتبقية في ظل رغبة الأهلي في فسخ عقد اللاعب أو بيعه لأي فريق اخر.

وشدد المصدر على أن راتب لويس ميكيسوني مع الأهلي يصل إلي 600 ألف دولار في الموسم الواحد وطلب الحصول على قيمة العقد بالكامل إذا أراد النادي الأهلي رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن لويس ميكيسوني عاد من فترة إعارة لنادي أبها السعودي وتلقي أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي ولكن المقابل المالي ضعيف. 

لويس ميكسيوني النادي الاهلي الميركاتو الصيفي الحالي