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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الرياضة تشارك في ورشة عمل لمناقشة موضوعات تمكين الشباب

وزارة الشباب
وزارة الشباب
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شاركت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، في ورشة عمل لمناقشة القضايا المجتمعية والوصول الي نهج شامل لنمو السكان وتعزيز سمات السكان من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات المراهقات ومعالجة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات وذلك بمقر صندوق الأمم المتحدة للسكان – مصر.

تناول الاجتماع استعراض انجازات الشراكات خلال الاعوام الماضية، وما تم الوصول اليه من مؤشرات، كما شملت الورشة تقسيم مجموعات لمناقشة جانب الشباب والحالات الانسانية للوافدين، والخروج بأفكار تساعد في توجيه متخذي القرار للارتقاء بالمشروعات خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، عبد الناصر محمد مدير مشروع أندية السكان، ولفيف من ممثلي الحكومة المصرية من وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة الي ممثلي صندوق الامم المتحدة للسكان.

تمكين الشباب صندوق الامم المتحدة للسكان وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي احمد محمدي