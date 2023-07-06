منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن تعيين مدربه الجديد

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، تعيين البرتغالي لويس كاسترو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، الذي رحل عن العالمي قبل نهاية الموسم المنقضي 2022-2023.

ورحل كاسترو عن تدريب بوتافوجو البرازيلي منذ أيام، ليتولى تدريب النصر بداية من الموسم المقبل، ليقود مواطنه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد الفريق، والذي انتقل إلى صفوف النادي السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر.

وتعاقد النصر رسميًا مع لويس كاسترو لتدريب الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2025، بحسب ما نشره النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث قال: «السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بعقد يمتد حتى 2025».

وأضاف: «تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله».

وسبق للبرتغالي كاسترو العمل بأندية بورتو وشاختار والدحيل قبل الانتقال لتدريب بوتافوجو البرازيلي، ليقوده في 36 مباراة فاز في 22 منها، وتعادل في 6 مرات، فيما تلقى الخسارة خلال 8 مباريات.

ويعتبر النصر، منافس الزمالك في البطولة العربية، إذ يتواجد الثنائي في مجموعة واحدة، رفقة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

ويواجه النصر، نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.