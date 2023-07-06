الأمن يكشف حقيقة ادعاء شخص قيام آخرين بالتعدى عليه والاستيلاء على أمواله بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا ادعاء كاذب لأحد الأشخاص بقيام آخرين بالتعدى عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان لها، أنه تم رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إدعاء أحد الأشخاص بقيام (3) آخرين "من جنسية إحدى الدول الأفريقية" بالتعدى عليه وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم والإستيلاء منه على مبلغ مالى عقب قيامه بسحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل للشاكى (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبإستدعائه وسؤاله قرر بقيام عدد (3) أشخاص بالتعدى عليه وإحداث إصابته المشار إليها، والإستيلاء منه على ملبغ مالى على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وبإعادة مناقشة المذكور عدل عن أقواله وإعترف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه لدى أصدقائه، إختمر فى ذهنه إختلاق الواقعة وفى سبيل ذلك قام بإحداث إصابته المنوه عنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.