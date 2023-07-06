مساعدو العدل والرياضة يفتتحون مكتب توثيق الشهر العقاري بنادي الرواد بالعاشر من رمضان

افتتح المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، فرع توثيق نادى الرواد الرياضي بالعاشر من رمضان، اليوم الخميس، يرافقه المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لأبنية المحاكم، والدكتور محمد عبدالقادر، مساعد وزير الشباب والرياضة، والمستشار أحمد زيدان وكيل وزارة العدل بالشرقية، الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، الدكتور ضيف النجار، المحاسب محمد محمود أبو العنين، رئيس مجلس إدارة النادي ، ومجدى ماضي مدير الشباب والرياضة بالعاشر، وذلك ضمن خطة الوزارة بالتوسع في فتح الفروع الجديدة تيسيرا على المواطنين.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بفتح فرع توثيق نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان حيث نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3424 لسنة 2023، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادى الرواد بالعاشر من رمضان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان، قسم شرطة أول العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بـ بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا وذلك للتيسير على المواطنين حيث تم تم التجهيز الفرع الجديد لتقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت.

ولأول مرة يشهد فرع توثيق نادى الرواد تخصيص شباك وغرفة استراحة وحمام لذوي الهمم وكذا مسارات خاصة بهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتوسع في افتتاح أفرع توثيق جديدة وتشغيل بعضها خلال الفترة المسائية للتيسير على المواطنين.

افتتاح مكتب توثيق الشهرالعقاري بنادي الرواد بالعاشر من رمضان

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