نادي اليونسكو بجامعة المنوفية ضمن قائمة نوادي اليونسكو العالمية

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -ضمن قائمة نواديها العالمية على مستوى دول العالم -نادي اليونسكو الثقافي المركزي بجامعة المنوفية باعتباره نادي عالمي ضمن أندية اليونسكو العالمية.

جاء هذا الاعتماد نتيجة إنجازات النادي في مجال التوعية الثقافية داخل الجامعة وخارجها من خلال الأنشطة التنفيذية التي تمت وفق توجيهات القيادات الجامعية بقيادة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة النادي.

وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إلى أن هذا الإنجاز الكبير يضاف إلى إنجازات الإدارة العامة لرعاية الطلاب وقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وأشرف على تنفيذ الأنشطة الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأمين الشئون الإدارية للنادي، والدكتور وليد حسين طلعت مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة ومنسق النادي.