قام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، وموفد قطاع المعاهد الأزهرية فتحي صديق، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للجان الشهادة الثانوية بإدارة سيوة الأزهرية؛ لمتابعة مدى انضباط اللجان، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التوحيد.

بدأت الجولة بالاطمئنان على مركز توزيع الأسئلة، ومتابعة أعماله وإرسال طرود أوراق الإجابة للجان في الوقت المحدد لها دون تأخير، كما تابع إجراءات دخول الطلاب للجان، والإجراءات الأمنية داخل وخارج اللجان، وخلال الجولة تم مناقشة الطلاب حول مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة وعدم خروج أى منها عن المنهج المقرر، وتم توجيه النصح لهم بالجد والاجتهاد والتركيز فى الإجابات ومراجعتها جيدا قبل تسليم الأوراق.

من جانبهم عبر الطلاب عن ارتياحهم ورضائهم عن أسئلة الامتحان، مبينين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وفي نهاية الجولة أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية على رؤساء اللجان ومساعديهم بضرورة التواصل المستمر مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة ووتذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بشكل أفضل، بفضل الالتزام بتعليمات فضيلة وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية وجهود الملاحظين، ورؤساء اللجان لضبط سير الامتحانات.

الثانوية الأزهرية 2023.. رئيس منطقة مطروح وموفد القطاع يتفقدان لجان معاهد سيوة

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