ads
الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بين الزراعات بالأقصر

جثة شاب بالأقصر
جثة شاب بالأقصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عثر الأهالي في مدينة إسنا جنوب الأقصر، على جثة شاب بين الزراعات على طريق النجوع بنطاق المدينة، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بعثور الأهالي علي جثة لشاب مجهول الهوية بين الزراعات على طريق النجوع بقرية النواصر التابعة لمجلس مدينة إسنا في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، ورجال إدارة البحث الجنائي، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تم التعرف على الجثة حيث تبين أنها لشاب يدعى "حسين م م م" 31 سنة، عاطل ومقيم بقرية أبو مناع غرب دشنا بمحافظة قنا.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

مشرحة مستشفى طيبة التخصصي مدينة إسنا كشف غموض جثة شاب الأقصر