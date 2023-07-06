جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بين الزراعات بالأقصر

عثر الأهالي في مدينة إسنا جنوب الأقصر، على جثة شاب بين الزراعات على طريق النجوع بنطاق المدينة، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بعثور الأهالي علي جثة لشاب مجهول الهوية بين الزراعات على طريق النجوع بقرية النواصر التابعة لمجلس مدينة إسنا في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، ورجال إدارة البحث الجنائي، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تم التعرف على الجثة حيث تبين أنها لشاب يدعى "حسين م م م" 31 سنة، عاطل ومقيم بقرية أبو مناع غرب دشنا بمحافظة قنا.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.