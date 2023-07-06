جوزيه مورينيو على رأس قائمة المرشحين لخلافة أنشيلوتى

كشفت بعض التقارير الصحفية عن الأسماء المرشحة لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تدريب ريال مدريد الإسبانى.

ومن المفترض أن ينتهى عقد كارلو أنشيلوتي مع الفريق الملكى، في يونيو 2024، والذى سيتولى تدريب المنتخب البرازيلى فى كوبا أمريكا القادم، حسبما أعلن إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وذكر الإعلامي الإسباني جوسيب بيدرول، قائمة الأسماء المرشحة لخلافة أنشيلوتي، والتى جاء على رأسها: ألفارو أربيلوا، تشابي ألونسو، وراؤول جونزاليس، بالإضافة إلى جوزيه مورينيو، الذى يعد خيارا مفضلا من جانب فلورنتينو بيريز رئيس النادى الملكى.

ووجه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنظاره تجاه أنشيلوتي بعد رحيل تيتي عن قيادة الفريق، عقب الخروج من مونديال قطر.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي لم يسبق له تدريب أي منتخب، وسيكون عمله مع البرازيل هو الأول على هذا المستوى في مسيرته.