ads
الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوزيه مورينيو على رأس قائمة المرشحين لخلافة أنشيلوتى

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت بعض التقارير الصحفية عن الأسماء المرشحة لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تدريب ريال مدريد الإسبانى.
ومن المفترض أن ينتهى عقد كارلو أنشيلوتي مع الفريق الملكى، في يونيو 2024، والذى سيتولى تدريب المنتخب البرازيلى فى كوبا أمريكا القادم، حسبما أعلن إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
وذكر الإعلامي الإسباني جوسيب بيدرول، قائمة الأسماء المرشحة لخلافة أنشيلوتي، والتى جاء على رأسها: ألفارو أربيلوا، تشابي ألونسو، وراؤول جونزاليس، بالإضافة إلى جوزيه مورينيو، الذى يعد خيارا مفضلا من جانب فلورنتينو بيريز رئيس النادى الملكى.
ووجه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنظاره تجاه أنشيلوتي بعد رحيل تيتي عن قيادة الفريق، عقب الخروج من مونديال قطر.
جدير بالذكر أن أنشيلوتي لم يسبق له تدريب أي منتخب، وسيكون عمله مع البرازيل هو الأول على هذا المستوى في مسيرته.

كارلو أنشيلوتي الفريق الملكي ريال مدريد المنتخب البرازيلي جوزيه مورينيو