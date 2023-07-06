تأكد جاهزية عمرو السيسي للقاء الزمالك وفيوتشر بالدوري

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الخميس، مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بشكل كامل في المران الجماعي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، ليتأكد بذلك جاهزيته للقاء المقبل بدنيا وفنيا .

وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية فقط خلال مران أمس الأربعاء ولم يشارك في الفقرات الفنية والخططية وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضه للإرهاق، بعد مشاركته في شوط كامل خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في كأس مصر.

وأدى عمرو السيسي الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية خلال المران اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة.

وعلى هامش مران اليوم، حرص الجهاز الفني للفريق على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء فقرة خططية.

وخاضت هذه المجموعات الفقرة الخططية بالتناوب تحت إشراف الجهاز الفني، من أجل تنفيذ بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة .

عقب ذلك تم عمل تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها، وشارك جميع اللاعبين بما فيهم المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في كأس مصر بجانب البدلاء والمستبعدين من المباراة، بالإضافة إلى مجموعة الشباب المتواجدين مع الفريق الأول.

وقام أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام بنقل التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الإشراف على هذه الفقرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.