محافظ أسوان: تخطى المستهدف من كميات القمح الموردة بنسبة 198.2 %

تستكمل أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح بنسبة 198.2 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألف و 168 طن حتى الآن ، لافتاً إلى أنه تم توريد 147 ألف و 76 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة ، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوى .

فيما أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه إستكملت الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح ، والوصول لهذا الإنجاز ، وتخطى نسب المستهدف ، وهو الذى تواكب مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، وهو ما ساهم فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر .

واشار الى أنه يتم توريد كميات القمح داخل صومعة مطحن أسوان وشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى ، وصومعة مطاحن إدفو ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة ، وهنجر المفالسة ، وبنكر إدفو ، فضلاً عن توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وقوص والبلينا وسوهاج وأسيوط ، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .