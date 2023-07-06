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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: تخطى المستهدف من كميات القمح الموردة بنسبة 198.2 %

بأكثر من 262 ألف طن حتى الآن

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد حصاد القمح
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تستكمل أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح بنسبة 198.2 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألف و 168 طن حتى الآن ، لافتاً إلى أنه تم توريد 147 ألف و 76 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة ، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوى .

فيما أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه إستكملت الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح ، والوصول لهذا الإنجاز ، وتخطى نسب المستهدف ، وهو الذى تواكب مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، وهو ما ساهم فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر .

واشار الى أنه يتم توريد كميات القمح داخل صومعة مطحن أسوان وشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى ، وصومعة مطاحن إدفو ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة ، وهنجر المفالسة ، وبنكر إدفو ، فضلاً عن توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وقوص والبلينا وسوهاج وأسيوط ، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .

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موسم توريد القمح 262 ألف و 168 طن أخبار محافظة أسوان