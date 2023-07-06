"فرحة جمعة سالم" الأولى على الثانوية التجارية بأبورديس بجنوب سيناء

هنأ وائل بخاتي، مدير إدارة ابورديس التعليمية، في محافظة جنوب سيناء، ورضا البوسطي، مدير المدرسة الثانوية التجارية المشتركة بأبورديس، وجميع العاملين بالمدرسة، طلبة وطالبات المدرسة، وذلك بمناسبة نجاحهم بتفوق في امتحان الدبلوم الثانوية التجارية بنسبه نجاح ١٠٠٪، وحصول الطالبة فرحة جمعة سالم، شعبة تسويق، على المركز الول على مستوى الإدارة بمجموع 552 من المجموع الكلي 580، بنسبة نجاح 95.1%.

وجاء ترتيب العشرة الأولائل على مستوى إدارة ابورديس كالتالي:

فرحة جمعة سالم حسين المركز الأول 95.1%، وشيماء محمود المركز الثاني 94.6%، وجهاد أشرف 93.9%، وحبيبة جمعة سالم المركز الثالث مكرر، ونورة جمعة 92.9%، المركز الرابع، وشهد محمود المركز الخامس 92.7%، ومحمود محمد الخامس مكرر، وحنين مصري جمعة المركز السادس 92.5%، ونسمة فيصل السادس مكرر، وياسمين عزت المركز السابع 92.4%.

كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد أمس الأربعاء ، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وقد وجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى فى الإلتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسى فى امتحان الدبلوم – للمرة الثانية – بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمى وزارة التربية والتعليم فى لجان التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج الدراسية المطورة حسب منهجية الجدارات المهنية المطلوبه فى سوق العمل ، وبذلك اصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل .

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الإمتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو الى 16 يونيو 2023 والتي تقدم لها (739170) طالب وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم ، فى (2553) لجنة.

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