السلفادور: السجن ستة أعوام بحق الرئيس السابق

قضت محكمة في السلفادور بسجن الرئيس السابق للبلاد "موريسيو فونيس" لمدة ستة أعوام عقب إدانته في اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس أن الادعاء العام اتهم فونيس بالتهرب من دفع ضرائب تقدر قيمتها بنحو 85 ألف دولار في عام 2014، كما قضت المحكمة بتغريمه 200 ألف دولار.

وكان الادعاء العام قد طالب بإصدار حكم بسجن رئيس السلفادور السابق الذي يعيش في نيكاراجوا، لمدة ثمانية أعوام.. وتعد هذه المرة الثانية خلال أكثر من شهر التي يصدر فيها حكما بالسجن على فونيس غيابيا،

حيث صدر ضده في أواخر شهر مايو الماضي حكما بالسجن لمدة 14 عاما لتفاوضه مع عصابات الشوارع القوية في البلاد خلال فترة إدارته

يشار إلى أن فونيس البالغ من العمر 64 عاما قد تولى رئاسة السلفادور خلال الفترة بين عامي 2009 و2014.