صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.22 % ليصل إلى 17,418.33 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.39 % ليصل إلى مستوى 3,583.26 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 5,289.05 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.2 %، ليصل إلى مستوى 3,236.17 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.33 % ليصل إلى مستوى 21,211.45 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.4 %، وصولا الي 7,304.41 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.43%، وصولا الي مستوى 2,932.26 نقطة.