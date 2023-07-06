موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 والقناة الناقلة

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة في المغرب، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



ويواجه منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي نظيره منتخب المغرب الأولمبي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري.



يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره المنتخب المغربي الأولمبي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.



وضمن المنتخب الأوليمبي المغربي التأهل إلى المباراة النهائية كما ضمن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث ينص نظام المسابقة على تأهل أول 3 منتخبات مباشرة للأولمبياد مع خوض الرابع ملحق مع رابع آسيا.