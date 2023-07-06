رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية الثانية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بمكتبه صباح اليوم، وفد الكنيسة الإنجيلية الثانية، برئاسة القس عصام عطية، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس كمال رشدي الراعي الشريك للكنيسة، والدكتور مفيد عياد، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته وجميع منتسب الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب د. فرحات عن خالص شكره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات وأواصر المحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، والتي ترسي روابط التآخي وتبث روح الوطنية والتكاتف، متمنيًا دوام تبادل التهاني في جميع أعياد ومناسبات شعبنا الأصيل الذي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم أكد الوفد بأن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين والتي تبرهن على عمق المشاعر التي تجسد الروح المصرية السمحة، داعين أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.