نقل الرئيس البرتغالي للمستشفى بعد فقدانه الوعي خلال زيارته لإحدى جامعات لشبونة

فقد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا وعيه، يوم الأربعاء، خلال زيارته لجامعة كوشتا دي كاباريكا، جنوب لشبونة، ونقل إلى المستشفى كإجراء احترازي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء EFE، نقلًا عن مكتب الرئيس، بأن دي سوزا فقد وعيه جراء تدهور صحته، عقب زيارته لكلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة لشبونة الجديدة.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حراس دي سوزا وهم ينقلونه فاقد الوعي إلى داخل المبنى الجامعي، وسط استنفار الحضور.

وتجدر الإشارة إلى أن دي سوزا يعاني من مشاكل صحية، حيث خضع لعملية قسطرة في شهر أكتوبر من العام 2019، تبين خلالها إصابته بالعديد من الانسدادات التاجية الكبيرة.

وفي العام 2018 فقد وعيه خلال زيارته مدينة براغا شمال البرتغال، جراء انخفاض ضغطه، كما خضع للعديد من العمليات الجراحية المختلفة في الفترة ما بين الأعوام 1017 ولغاية العام 2021.

ويبلغ دي سوزا 74 عاما، ويتولى رئاسة البرتغال منذ العام 2016، في ولايتين متتاليتين.