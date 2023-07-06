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الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 يوليو 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 6 يوليو 2023.

القاهرة 

صلاة الفجْر      ٣:١٤ ص

الشروق           ٤:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر   ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر   ٣:٣٥ م

صلاة المَغرب    ٧:٠٠ م

صلاة العِشاء    ٨:٣٣ م

 

الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٣:١٤ ص

الشروق      ٥:٠٢ ص

صلاة الظهر    ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر  ٣:٤٤ م

صلاة المَغر   ٧:٠٨ م

صلاة العِشاء   ٨:٤٣ م

 

أسيوط 

صلاة الفجْر  ٣:٢٦ ص

الشروق    ٥:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر  ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب  ٦:٥٦ م

صلاة العِشاء   ٨:٢٤ م

 

أسوان 

صلاة الفجْر  ٤:٠٦ ص

الشروق    ٥:٤٢ ص

صلاة الظُّهْر  ١٢:٢٩ م

صلاة العَصر  ٣:٤٩ م

صلاة المَغرب  ٧:١٦ م

صلاة العِشاء  ٨:٤١ م

دمياط 

صلاة الفجْر   ٣:٠٥ ص

الشروق    ٤:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر   ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب  ٧:٠١ م

صلاة العشاء  ٨:٣٦ م

 

إسماعيلية 

صلاة الفجْر   ٣:٠٧ ص

الشروق    ٤:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر  ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر  ٣:٣٣ م

صلاة المَغرب  ٦:٥٧ م

صلاة العِشاء  ٨:٣١ م

 

شرم الشيخ

صلاة الفجْر    ٣:١١ ص

الشروق    ٤:٥٢ ص

صلاة الظّهر  ١١:٤٧ ص

صلاة العَصر  ٣:١٨ م

صلاة المَغرب    ٦:٤٣ م

صلاة العِشاء    ٨:١٢ م

 

سوهاج 

 

صلاة الفجْر  ٣:٢٦ ص

الشروق    ٥:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر  ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر  ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب  ٦:٥٠م 

صلاة العِشاء     ٨:١٨ م

 

السويس 

صلاة الفجْر   ٣:٠٩ ص

الشروق    ٤:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر  ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر   ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب   ٦:٥٥ م

صلاة العِشاء    ٨:٢٧ م

 

 

المنصورة 

صلاة الفجْر     ٣:٠٩ ص

الشروق    ٤:٥٦ ص

صلاة الظُّهْر   ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر   ٣:٣٧ م

صلاة المَغرب ٧:٠٢ م

صلاة العِشاء   ٨:٣٦ م

 

 

طنطا 

صلاة الفجْر   ٣:١٢ ص

الشروق    ٤:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر  ١٢:٠١ م

صلاة العَصر  ٣:٣٨ م

صلاة المَغرب   ٧:٠٣ م

صلاة العِشاء   ٨:٣٧ م

 

 

البوابة نيوز تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 يونيو 2023 مواقيت الصلاة أوقات الصلاة