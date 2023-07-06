تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 6 يوليو 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٣:١٤ ص

الشروق ٤:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٣٥ م

صلاة المَغرب ٧:٠٠ م

صلاة العِشاء ٨:٣٣ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:١٤ ص

الشروق ٥:٠٢ ص

صلاة الظهر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٤٤ م

صلاة المَغر ٧:٠٨ م

صلاة العِشاء ٨:٤٣ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٢٦ ص

الشروق ٥:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٥٦ م

صلاة العِشاء ٨:٢٤ م

أسوان

صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص

الشروق ٥:٤٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٩ م

صلاة العَصر ٣:٤٩ م

صلاة المَغرب ٧:١٦ م

صلاة العِشاء ٨:٤١ م

دمياط

صلاة الفجْر ٣:٠٥ ص

الشروق ٤:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٧:٠١ م

صلاة العشاء ٨:٣٦ م

إسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٠٧ ص

الشروق ٤:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٣٣ م

صلاة المَغرب ٦:٥٧ م

صلاة العِشاء ٨:٣١ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:١١ ص

الشروق ٤:٥٢ ص

صلاة الظّهر ١١:٤٧ ص

صلاة العَصر ٣:١٨ م

صلاة المَغرب ٦:٤٣ م

صلاة العِشاء ٨:١٢ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٣:٢٦ ص

الشروق ٥:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٦:٥٠م

صلاة العِشاء ٨:١٨ م

السويس

صلاة الفجْر ٣:٠٩ ص

الشروق ٤:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٥٥ م

صلاة العِشاء ٨:٢٧ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٣:٠٩ ص

الشروق ٤:٥٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٣٧ م

صلاة المَغرب ٧:٠٢ م

صلاة العِشاء ٨:٣٦ م

طنطا

صلاة الفجْر ٣:١٢ ص

الشروق ٤:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٨ م

صلاة المَغرب ٧:٠٣ م

صلاة العِشاء ٨:٣٧ م