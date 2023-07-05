أمم إفريقيا للشباب.. تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام المغرب

يواجه المنتخب الوطني الاوليمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي، نظيره منتخب المغرب يوم السبت المقبل في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وتنشر البوابة التشكيل المتوقع الذي تتجه نية البرازيلي ميكالي الدفع به في مباراة المغرب:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد مغربي - حاتم سكر.

خط الوسط: محمود جهاد - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا.



خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

وكان قد حسم الفراعنة التاهل الى اولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب علي حساب غينيا.