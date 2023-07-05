الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف بيرسي تاو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على استاد الجيش ببرج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 72، في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34 في المركز الثالث عشر.

سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 50، بعد عرضية من أفشة داخل منطقة الجزاء تسلمها خالد عبد الفتاح ومررها لتاو بتسديدة على يمين الحارس أحمد عادل.

وسجل الإسماعيلي هدف التعادل في الدقيقة 55، من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها أحمد مدبولي فارتطمت باللاعب محمد حسن داخل منطقة الجزاء وسكنت يمين المرمى، وألغى الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفار، بعد لمس الكرة يد محمد حسن قبل دخولها المرمى.

جاءت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، من أجل تسجيل هدف مبكر، في ظل رغبة الفريقين في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

سيطر لاعبي الأهلي، على الكرة في الشوط الأول، وانحصر الهجوم من جبهة أحمد عبدالقادر وعلي معلول، وسط تراجع من فريق الإسماعيلي الذي لعب على المرتدات.

وأهدر محمد شريف، فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء من تمريرة علي معلول وتسديدها في المرمى بقوة وتصدى لها أحمد عادل حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 36، أهدر أحمد عبدالقادر فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي، بعد تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أعلى المرمى، من تمريرة محمد مجدي أفشة.

وحرم القائم أحمد عبدالقادر، من تسجيل هدف هدف جميل في الدقيقة 80، بعد تسديد الكرة مع على حدود منطقة الجزاء “”R2”.

وكاد سيرجي أكا، أن يسجل هدفًا في مرماه في الدقيقة 45، بعد ابعاد الكرة من أمام بيرسي تاو، من داخل منطقة الجزاء، ولكنها تمر بجوار المرمي.

ونشط أداء لاعبي الإسماعيلي بعد تقدم الأهلي، في محاولة لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون خطورة حقيقة لى مرمي محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 69 سدد محمود الشبراوي، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

وحرمت العارضة محمد شريف، من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 73، بعد تسديد كرة قوية من انفراد من تمريرة محمد مجدي أفشة.

وكاد ياو أنور، أن يسجل هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 80، بعد ارتباك في خط دفاع الأهلي داخل منطقة الجزاء، وتسديد الكرة بجوار المرمي.