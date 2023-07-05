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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم إفريقيا للشباب.. ميكالي يكتفي بتديبات الاستشفاء في مران اليوم

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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قرر البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، تخفيف التدريبات للاعبي الفراعنة خلال مران اليوم بالمغرب. 
واعتمد ميكالي علي التدريبات الخفيفه دون احمال بجانب عمليات الاستشفاء، بسبب الاجهاد الذي ظهر علي بعض اللاعبين خلال المباراة السابقة امام غينيا، والتي تأهل الفراعنة الي نهائي بطولة الامم الافريقية بعد تحقيق الفوز علي غينيا. 
وكان قد تأهل الفراعنة الشباب الي اولمبياد باريس، ونهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة ليواجه المغرب.

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