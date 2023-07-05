الدفاع المدني الفلسطيني: استجبنا لـ 30 حادثًا منذ الهجوم على جنين

قال نائل العزة مدير الإعلام بالدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الدفاع استجابت لنحو 30 حادثًا منذ وقوع العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين، لافتًا إلى أن الحوادث تمثلت في حرائق منازل ومركبات ومحال تجارية.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الدفاع المدني عمل خلال فترة العملية العسكرية على تأمين خروج الأهالي وتأمينهم في بعض أماكن الإيواء كقاعات الأفراح وفتح المدارس والمؤسسات الخاصة لتأمين المواطنين.

وأكد مدير الإعلام بالدفاع المدني بفلسطين، أن اليوم الأربعاء، خرجت طواقم هندسية من الدفاع المدني من وزارة الأشغال العامة، بدأت في عملية مسح ميداني لتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني لتصنيف حجم الضرر ما إذا كان الضرر بشكل كامل أو حتى جزئي، للبدء في عملية إعادة الأعمار والصيانة.

وذكر أن عملية بدء إعادة السكان والأهالي إلى المخيم بدأت اليوم بشكل تدريجي، وفق درجات الأمان التي يتبعها ويقرها الدفاع المدني في هذا المجال.

وأشار إلى أن أعداد المواطنين الذين تركوا المخيم واتجهوا إلى مناطق أكثر أمانًا بالتحديد منذ أول أمس، تراوحوا بين 2500 إلى 3000 آلاف مواطن، مؤكدًا أن تلك الأعداد لم تخرج جميعها لتضرر مبانيهم، ولكن الظروف أجبرتهم على الخروج.

ولفت مدير الإعلام بالدفاع المدني بفلسطين، أن المباني التي تأثرت بشكل مباشر وتضررت تصل لعشرات المباني في جنين.