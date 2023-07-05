دون راحة.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر "صور"

واصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة وذلك استعدادا للقاء فيوتشر المقبل، بعدما رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك منح اللاعبين راحة عقب الفوز على المقاولون العرب بربع نهائي الكأس أمس بنتيجة 6-1

من تدريب الزمالك اليوم

وعقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وفي بداية الجلسة قدم المدير الفني التحية والتهنئة للاعبين على الأداء والفوز بالأمس في مباراة المقاولون العرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وغلق ملف كأس مصر حاليا، والتركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات، وفي نهاية الجلسة أكد أوسوريو على ثقته التامة في الجميع في تحقيق الأهداف المطلوبة .

من تدريب الزمالك اليوم

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة مدافع الأبيض، وشارك محمود شبانة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل كامل بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.