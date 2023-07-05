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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شقيقين في حادث تصادم دراجة نارية و"عربة كارو" بالدقهلية

المتوفيان فى الحادث
المتوفيان فى الحادث
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لقى شقيقين مصرعهما متأثرين بإصابتهما التي لحقت بهما جراء  وقوع حادث تصادم دراجة نارية “موتوسيكل” و"عربة كارو" بالطريق الواصل بين قريتي شاوه وكوم الديربي بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية وجرى نقل جثتا المتوفيين الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود اشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلًا من: محمد هشام سامبو الوهيدى" وشقيقة "أحمد هشام سامبو الوهيدى، جثتين هامدتين "ادعاء حادث"

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين استقلال المتوفيين موتوسيكل وخلال سيرهما بطريق "كوم الديربي - شاوه" اصطدموا بعربة كارو مما تسبب في مصرعهما.

جرى ايداع جثامين المتوفيين بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة التي امرت بتسليم الجثامين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

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