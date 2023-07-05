بعد التعاقد مع ماونت.. مانشستر يونايتد يعطيه إرث رونالدو

أعطت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزى، رقم مميز للوافد الجديد ماسون ماونت القادم من تشيلسي، حمله أساطير الشياطين الحمر.

وتعاقد فريق مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء رسمياً مع ماونت، قادما من تشيلسي، بعقد حتى 2028.

وحصل ماسون ماونت، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، على إرث الأسطورة كريستيانو رونالدو، في قلعة أولد ترافورد.

وأعلن الشياطين الحمر، عبر مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر، عن حصول ماونت على القميص رقم 7 في الموسم الجديد، الذى كان يحمله الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتبر القميص رقم 7 القميص التاريخي لرونالدو مع مانشستر يونايتد في الفترتين الأولى والثانية، قبل فسخ عقده مع المانيو في الموسم الماضي.