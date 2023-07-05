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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد التعاقد مع ماونت.. مانشستر يونايتد يعطيه إرث رونالدو

ماونت
ماونت
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أعطت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزى، رقم مميز للوافد الجديد ماسون ماونت القادم من تشيلسي، حمله أساطير الشياطين الحمر.

وتعاقد فريق مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء رسمياً مع ماونت، قادما من تشيلسي، بعقد حتى 2028.

وحصل ماسون ماونت، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، على إرث الأسطورة كريستيانو رونالدو، في قلعة أولد ترافورد.

وأعلن الشياطين الحمر، عبر مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر، عن حصول ماونت على القميص رقم 7 في الموسم الجديد، الذى كان يحمله الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتبر القميص رقم 7 القميص التاريخي لرونالدو مع مانشستر يونايتد في الفترتين الأولى والثانية، قبل فسخ عقده مع المانيو في الموسم الماضي.

مانشستر يونايتد ماسون ماونت الشياطين الحمر كريستيانو رونالدو