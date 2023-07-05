تعرف علي ترتيب هدافي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي .

وتقام مباراة الأهلى والإسماعيلى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 51 هدفا خلال الـ 27 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي حتى الآن.

ويأتي ترتيب هدافي الأهلي بالدوري الموسم الحالي:

1- أحرز محمد شريف 9 أهداف بواقع هدف في شباك فريق الداخلية بالجولة الثالثة وهدف في شباك فريق فاركو بالجولة الثامنة وهدفين في شباك فريق الزمالك بالجولة الرابعة عشرة وهدف في شباك فريق البنك الأهلي بالجولة الخامسة عشرة وهدف في شباك فريق غزل المحلة بالجولة الثالثة والعشرين وهدف في شباك فريق فاركو بالجولة الخامسة والعشرين وهدف في شباك فريق سموحة بالجولة السادسة والعشرين وهدف في شباك فريق إنبي بالجولة التاسعة والعشرين.

2- سجل علي معلول ستة أهداف بواقع هدف في شباك أسوان بالجولة الثانية وهدف في شباك فريق سيراميكا كليوباترا بالجولة العاشرة وهدف في شباك فريق المقاولون العرب بالجولة السابعة عشرة وهدف في شباك فريق غزل المحلة بالجولة الثالثة والعشرين وهدف في شباك فريق فاركو بالجولة الخامسة والعشرين وهدف في شباك فريق البنك الأهلي بالجولة الثانية والثلاثين.

3- سجل أحمد عبد القادر ستة أهداف بواقع هدف في فريق طلائع الجيش بالجولة الخامسة وهدف في شباك فريق فاركو بالجولة الثامنة وهدف في شباك فريق أسوان بالجولة التاسعة عشرة وهدف في شباك فريق إنبي بالجولة التاسعة والعشرين وهدف في شباك فريق طلائع الجيش فى لقاء الجولة السادسة عشر وهدف في شباك فريق البنك الأهلي بالجولة الثانية والثلاثين.

4- أحرز محمود عبد المنعم كهربا خمسة أهداف بواقع هدف في شباك فريق الزمالك بالجولة الرابعة عشرة وهدف آخر في شباك فريق أسوان بالجولة التاسعة عشرة وهدف آخر في شباك فريق الداخلية بالجولة العشرين وهدف في شباك فريق سموحة بالجولة السادسة والعشرين وهدف في شباك فريق البنك الأهلي بالجولة الثانية والثلاثين.

5- أحرز عمرو السولية أربعة أهداف بواقع هدف في شباك فريق طلائع الجيش بالجولة الرابعة وهدفين في شباك فريق بيراميدز بالجولة الحادية عشرة وهدف في شباك فريق طلائع الجولة الثانية والعشرين.

6-سجل حسين الشحات ثلاثة أهداف بواقع هدف في شباك فريق فيوتشر إف سى بالجولة السابعة وهدف في شباك فريق بيراميدز بالجولة الحادية عشرة وهدف في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة والعشرين.

7- سجل محمد مجدي أفشة ثلاثة أهداف بواقع هدف في شباك فريق إنبى بالجولة الثانية عشرة وهدف في شباك فريق أسوان بالجولة التاسعة عشرة وهدف في شباك فريق طلائع الجيش فى الجولة الثانية والعشرين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بعد التعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين، الأحد الماضي، والمؤجل من الجولة 24 ببطولة الدوري.

ويسعى الأهلي للعودة للانتصارات في الدوري مرة أخرى، والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري، بينما يحاول الإسماعيلي تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن صراع الهبوط .