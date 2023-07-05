تأهيل للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدوري

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب بالأمس، خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة فقرة تأهيلية خفيفة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بجانب التدريبات الاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم، وفقا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني.

ولم يشارك مجموعة اللاعبين الأساسيين في مواجهة المقاولون، في المران الجماعي وفقا لقرار الجهاز الفني، وتم الاكتفاء بالفقرة التأهيلية والاستشفائية منعا لتعرضهم للإجهاد.

فيما خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بالأمس، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال المران اليوم، وشهدت الفقرة التأهيلية التي شارك فيها اللاعبون الشباب بجانب البدلاء والمستبعدين، أداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني.

وفي نهاية المران أقيمت تقسيمة فنية قوية شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بجانب اللاعبين الشباب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.