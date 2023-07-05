الخميس.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان دواير الثقافي

تنطلق غدًا الخميس، الموافق 6 يوليو، الدورة الأولى من مهرجان دواير الثقافي، بمقر سينما راديو بوسط البلد، بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية وما يزيد عن 22 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية وما يزيد عن 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، والذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري.

ويتضمن المهرجان معرضًا للكتاب الأصلي، بالإضافة إلى معرض موازي للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات. كما يستقطب عددًا من أبرز المبدعين العرب إذ يشارك في الفعاليات كل من الشاعر والروائي العراقي سنان أنطون، والباحث والكاتب المغربي عبد الإله بن عرفة، والكاتبة الكويتية بثينة العيسى، والمبدعون السعوديون علي سعيد وطارق الخواجي.

وتتضمن الفعاليات الورش العملية، ومنها: سمينار «الكتابة الإبداعية» مع الروائية الكويتية بثينة العيسى، وسمينار «كتابة السيناريو» مع السيناريست محمد أمين راضي، وسمينار «كتابة المسلسلات القصيرة» مع الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، وورشة «من الكتابة للتطبيق» مع إيمان رفعت.

بالإضافة إلى الندوات المتخصصة منها: ندوة «شغف الرواية» بمشاركة كل من المبدعين: إبراهيم عبد المجيد، عزت القمحاوي، حمدي الجزار، عبلة الرويني. وندوة عن «ألف ليلة وليلة» مع الكاتب السوداني حمور زيادة، والعراقي سنان أنطون، والروائية منصورة عزالدين. وندوة «الكتابة الذاتية» بمشاركة ميرال الطحاوي، محمد عبد النبي، إيمان مرسال. وندوة «نحو سينما عربية جديدة» مع المخرج السعودي علي سعيد، والكاتب والناقد السعودي طارق الخواجي، والمخرج المصري أحمد فوزي صالح. بالإضافة إلى ندوة عن الترجمة وأمسية شعرية.

كما يضم المهرجان مناقشات لأبرز المؤلفات الصادرة حديثًا منها ندوة وإطلاق لرواية «خزامي» للشاعر والروائي العراقي سنان أنطون. ومناقشة «الديوان الكبير» للباحث والروائي المغربي عبد الإله بن عرفة. وكتاب «أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي» لكريم جمال، وكتاب «كل دا كان ليه؟» لفيروز كراوية.

بالإضافة إلى لقاءات وحوارات مفتوحة مع كل من أسامة الشاذلي، وساندرا سراج، نهى داود، وبلال علاء، ومحمد شوشة، و حوار مفتوح حول الصحة النفسية مع د. نبيل القط .

كما ينظم المهرجان فعاليات خاصة للطفل، عن طريق ركن خاص لكتب الطفل ومجموعات حكي وورش ونشاطات للأطفال مع Bookly Ever After، وندوة عن «تربية الأطفال في عصر الشاشات» مع د. نردين العطروزي.

يذكر أن مهرجان دواير الثقافي، يقام بتنظيم من داري نشر ديوان وتنمية، وهو يهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. كما تنصب رؤيته على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.