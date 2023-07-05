محافظ القاهرة يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية «١٠٠ يوم صحة»

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات المبادرة الرئاسية «١٠٠ يوم صحة» والتى تتم تحت شعار " معاك من أول يوم" بمدينة الخيالة وهى إحدى المدن المطورة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات، لمتابعة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للقاطنين بها فى إطار حرص الدولة على تقديم كافة سبل الرعاية للمواطنين هناك وضمان استفادتهم من كافة المبادرات الرئاسية التى تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة لهم .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الحملة تأتى في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم مؤكدًا أن القطاع الصحى فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، حيث سعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى لتحقيق رؤية "مصر ٢٠٣٠".

وأكد محافظ القاهرة على الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لتوفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز إهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء .

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، وعيادات الأطفال، والجراحة العامة، ومبادرات التوعية والتثقيف الصحى ، وتابع تواجد الفرق الطبية وتوافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لإستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة التى تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية مشيرًا إلى أن المبادرة تقوم بصرف العلاج بالمجان فى كافة التخصصات التي تشملها المبادرة والتحويل للمستشفيات المتخصصة للحالات التي تستدعى ذلك.

والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من المواطنين المترددين على العيادات وأستفسر منهم عن جودة الخدمة المقدمة ، حيث أبدى المواطنون رضاهم التام عنها خاصة وأنها تشمل كافة التخصصات .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، مع رفع كفاءة النظافة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق أهدافها .

وتقوم المبادرة بتوجيه القوافل العلاجية والوحدات المتنقلة لتسهيل تقديم الخدمات وضمان وصولها لكل الموطنين وتكثيف تواجدها بالأماكن العامة والأكثر احتياجًا، وتستهدف المبادرة جميع المراحل العمرية بكافة التخصصات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية وخاصة صحة المرأة، والأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج ورعاية كبار السن والأمراض المزمنة، وتستقبل الحملة الحالات المرضية، حيث تتوفر لديها الفرق الطبية والمستشفيات والإمكانيات اللازمة، ليتمكن الجميع من الاستفادة بخدمات المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدى والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائى، والضغط، بالإضافة إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض