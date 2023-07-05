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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

فرقة أوبرا عربي تتألق في ليالي 30 يونيو بثقافة مطروح

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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قدمت فرقة أوبرا عربي، عروضها الفنية المتميزة، بالنادي الاجتماعي بمطروح، في ليلة جديدة من ليالي احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وقدمت الفرقة بقيادة الفنان محمد مصطفى مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية ومنها "شوف يا عزيزي، الشيكولاته، بحلقلي وبصلي، عاوز أروح، كوتوموتو، الحفيد، أبلة فضيلة، ريا وسكينة، ساعة لقلبك" وغيرها من الاستعراضات التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها.
نظم الفعاليات فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث تشهد مواقع الفرع عددا متنوعا من الفعاليات احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة.

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فرقة أوبرا عربي ذكرى ثورة ٣٠ يونيو فرع ثقافة مطروح ليالي احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة