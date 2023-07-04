وفد إيطالى يحيي مسار العائلة المقدسة بزيارة كنيسة المعادى ومجمع الأديان.. صور

استكمل الوفد الإيطالى المتواجد بمصر لإحياء مسار العائلة المقدسة رحلته اليوم، بزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى القاهرة، حيث قاموا بزيارة عدد من نقاط الرحلة المقدسة بمجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، وكنيسة العذراء بالمعادى، ومن المقرر أن تستمر الرحلة خلال الايام القادمة فى أديرة وادى النطرون، بالإضافة إلى بعض الأماكن الأثرية الأخرى.



وخلال زيارة اليوم، اهتم الوفد بالتقاط الصور بكنيسة العذراء بالمعادى التى تقع على شاطئ نيل القاهرة مباشرة، وشاهدوا الهياكل الموجودة بها، حيث تحتوى على 3 هياكل و3 قباق، بالاضافة الى البئر الذى شربت منه العائلة المقدسة،و الكتاب المقدس الموجود بالحجم الكبير والمكتوب فيه " مبارك شعب مصر"، وإضاءة الشموع بالكنيسة.



واستمرت الرحلة بزيارة مجمع الأديان، والكنيسة المعلقة وهى من أشهر الكنائس المصرية، أبدوا انبهارهم بتشييدها على الطراز البازيليكى، واهتم أعضاء الوفد بتوثيق الرحلة بالفيديو، وتعرفوا على تفاصيلها برفقة المرشد السياحى هشام خلة.



وأكد جورج عياد رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال و المغتربين بالخارج راعي هذه الرحلة، علي أن جولة اليوم الثانى على التوالى تحظى باهتمام عالمى كبير، حيث أن السياحة الدينية فى مصر مهمة للغاية فهى لا تتأثر بالمواسم بل تظل طوال العام، وتسويق السياحة الدينية يساعد على زيادة معدل السياحة فى مصر على كافة الأصعدة.



وأضاف عياد، أن أرض مصر بوركت فى القرن الأول الميلادي باستقبال السيد المسيح والسيدة مريم العذراء هربا من بطش الملك هيردوس ومكثا فى مصر أكثر من 3 سنوات ونصف، ووجدا بين شعبها الكريم الحماية والأمن والأمان، ومثل مسار العائلة المقدسة التأكيد على قدرة مصر الدائمة على الوقوف بقوة لمواجهة التحديات.



يتكون الوفد الايطالى من 28 شخصية ايطاليه سياسية واجتماعية وثقافية واستقدمهم باسم ابراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.



يتضمن الوفد كلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة، وعدد من النجوم الإيطاليين، وأعضاء الاكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا.



