أمم إفريقيا للشباب.. أسامة فيصل يقود هجوم الفراعنة أمام غينيا

أعلن البرازيلي ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل المنتخب استعدادا لمواجهة نظيره غينيا ضمن مباراة نص النهائي لبطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

ضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: احمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – حاتم محمد.

خط الوسط: محمد شحاته – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر.

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل.



كان قد حقق الفراعنة الشباب الفوز علي نظيره الجابون بهدف دون رد في مباراة الجولة الثالثة من البطولة ذاتها ليتصدر مجموعته.