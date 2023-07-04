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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رسامة رهبان بدير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون

الأنبا ابرام
الأنبا ابرام
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قام الأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، برسامة ثمانية رهبان -إجتازوا فترة تحت الاختبار - آباء رهبان.

وجاء ذلك في عيد تكريس كنيسة رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر.

خمس رهبان لدير الأنبا مكاريوس (تحت التأسيس).

الراهب هرمينا الأنبا مكاريوس- الراهب يوساب الأنبا مكاريوس- الراهب أنطوني الأنبا مكاريوس

- الراهب أغاثون الأنبا مكاريوس - الراهب ايلاري الأنبا مكاريوس.

وثلاث رهبان لدير رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر بجبل النقلون

 الراهب يوأنس النقلوني- الراهب انسطاسي النقلوني- الراهب رويس النقلوني

وهنأ الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat، كما قدم  التهنئة للأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها.

 

 

 

 

 

رسامة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصوره الراهب