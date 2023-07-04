رسامة رهبان بدير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون

قام الأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، برسامة ثمانية رهبان -إجتازوا فترة تحت الاختبار - آباء رهبان.

وجاء ذلك في عيد تكريس كنيسة رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر.

خمس رهبان لدير الأنبا مكاريوس (تحت التأسيس).

الراهب هرمينا الأنبا مكاريوس- الراهب يوساب الأنبا مكاريوس- الراهب أنطوني الأنبا مكاريوس

- الراهب أغاثون الأنبا مكاريوس - الراهب ايلاري الأنبا مكاريوس.

وثلاث رهبان لدير رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر بجبل النقلون

الراهب يوأنس النقلوني- الراهب انسطاسي النقلوني- الراهب رويس النقلوني

وهنأ الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat، كما قدم التهنئة للأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها.