رسامة رهبان بدير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون

قام الأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، برسامة ثمانية رهبان -إجتازوا فترة تحت الاختبار - آباء رهبان.
وجاء ذلك في عيد تكريس كنيسة رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر.
خمس رهبان لدير الأنبا مكاريوس (تحت التأسيس).
الراهب هرمينا الأنبا مكاريوس- الراهب يوساب الأنبا مكاريوس- الراهب أنطوني الأنبا مكاريوس
- الراهب أغاثون الأنبا مكاريوس - الراهب ايلاري الأنبا مكاريوس.
وثلاث رهبان لدير رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر بجبل النقلون
الراهب يوأنس النقلوني- الراهب انسطاسي النقلوني- الراهب رويس النقلوني
وهنأ الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat، كما قدم التهنئة للأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها.