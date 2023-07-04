محافظ قنا يوجه بالانتهاء من توصيل الصرف الصحي والرصف بمنطقة الحصواية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من الشوارع المحرومة بمنطقة الحصواية ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمود مدير مديرية الطرق والنقل بقنا، وطارق لطفي رئيس مدينة قنا والدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

قال محافظ قنا أنه تم تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 2 شارع بمنطقة الحصواية وقيام شركة مياه الشرب بتنفيذ اعمال الوصلات المنزلية الخاصة بالمستفيدين ، بالاضافة الي انه سيتم تخفيض مناسيب مطابق الصرف الصحي بعدد 18 شارع بالمنطقة و تخفيض الوصلات المنزلية بتلك الشوارع ، موجها بالانتهاء من جميع الاعمال خلال 15 يوم .

كما وجه محافظ قنا، مديرية الطرق بالعمل بالتوازي مع اعمال توصيل الصرف الصحي والانتهاء من اعمال الرصف فى تلك الطرق خلال 15 يوم ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم .