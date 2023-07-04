الاتفاق السعودي.. جيرارد يستهدف التعاقد مع هندرسون وأوباميانج

بدأ ستيفين جيرارد مدرب الاتفاق، في وضع خطة التدعيمات التي سيقود بها مشروعه الجديد في الدوري السعودي، بعد توليه المهمة خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى مهمة أم صلال، إذ يأمل المدرب الإنجليزي في التعاقد مع عدد من لاعبي البريميرليج.

بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ستيفين جيرارد طلب التعاقد مع جوردان هندرسون في الاتفاق السعودي، إذ يعد الهدف الأول للمدرب الإنجليزي، من أجل قيادة منتصف ميدانه في الموسم المقبل، مستغلًا عدم حاجة ليفربول الماسة له في الوقت الحالي، باعتباره يتعاقد مع لاعبين خط وسط في الميركاتو الجاري، ورغم ذلك سيكون رحيله صعب بشكل كبير، خاصة أن يملك عقدًا يمتد حتى 2025.

يستهدف جيرارد ايضا التعاقد مع عدد من الصفقات من داخل الدوري الإنجليزي، لعل أبرزها الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، بعد انتهاء رحلته رفقة تشيلسي، وعدم وجود نية للإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب فشل انتقاله إلى برشلونة لأسباب اقتصادية.

كما يرغب جيرارد في التعاقد مع تياجو ألكانتار لاعب وسط ليفربول، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، خاصة أن النادي لم يدخل في مفاوضات فعلية مع اللاعب من أجل الإبقاء على خدماته لأطول فترة ممكنة.