450 سائحا في جولة بالحنطور بشوارع بورسعيد.. صور

استقل 450 سائحا وطاقم السفينة السياحية CLUB MED 2، الحنطور، اليوم الثلاثاء، في جولة سياحية على عدد من المناطق بمحافظة بورسعيد، وذلك فور وصولهم ميناء بورسعيد السياحي.

وشملت الجولة زيارة المعدية، والمجمع الاسلامي، ميدان الملك فؤاد، فيلات الهيئة، فيلا السادات، وكنيسة مارجرجس، كما حرصوا على التجول في شوارع بورسعيد وسط ترحاب كبير من أبناء محافظة بورسعيد، مشيدين بما لمسوه من رقي وحضارة وتقدم بمحافظة بورسعيد، ومعالمها الأثرية والتاريخية والسياحية والحضارية.

وكان ميناء بورسعيد السياحي قد شهد أداء استثنائي لحركة السياحة البحرية ونمو ملحوظ في استقبال السفن السياحية خلال الفترة الماضية، كان أخرها اليوم باستقبال السفينة CLUB MED 2 القادمة من حوض البحر المتوسط وعلى متنها 300 راكبا و150 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، والتي تعتبر من أكبر السفن الشراعية في العالم.

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