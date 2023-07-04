الوداع الأخير.. تشييع جثمان علاء عبد الخالق| صور

خيم الحزن على نجوم الفن والأصدقاء والعائلة في جنازة الفنان الراحل علاء عبد الخالق، والتي شيعت ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بأكتوبر.

ورصدت عدسة البوابة نيوز حضور عدد كبير من نجوم الفن في التسعينيات لجنازة الفنان الكبير الراحل علاء عبد الخالق، منهم الفنان حميد الشاعري وإيهاب توفيق وحسام حسني ومحمد محيي وسامح الصريطي.

ورحل علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهرت عليه علامات المرض بشكل كبير.

جنازة الفنان علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة

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