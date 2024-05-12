فصائل فلسطينية: قصفنا حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق رفح

قالت فصائل فلسطينية، إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت الفصائل وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، قصفها برشقة صاروخية حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق رفح الفلسطينية.

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجوم واسع على مدينة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة بعد ساعات من طلب وجهه للسكان بإخلاء المنطقة نحو غرب مدينة غزة بالأمس السبت.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن القوات بدات هجوما على جباليا.

وبث التلفزيون الفلسطيني مشاهد مصورة تظهر شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

ووفقا لمصادر فلسطينية بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات اجتياح برية في 3 محافظات، بالتزامن مع أحزمة نارية ينفذها الطيران الإسرائيلي.

وقالت المصادر ذاتها: إن الطيران يقصف بشكل هستيري، كما أغلق الجيش الإسرائيلي المعابر أمام المصابين والمساعدات.