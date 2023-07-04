"عشان ولادكم.. احسبوها صح"| التضامن تطلق حملة للتوعية بقضايا الأسرة والسكان.. ودور عظيم للرائدات الاجتماعيات في التواصل المباشر مع المجتمع

أطلقت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح " للتوعية بقضايا الأسرة والسكان والتنمية وينفذها برنامج وعي للتنمية الاجتماعية ،في اطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدي الفئات الأولي بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر علي أعمال التنمية التي تسعي الدولة لتحقيقها.

تهدف الحملة إلي دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولي بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه .

وتنشر “البوابة نيوز” ، دور الرائدات الاجتماعيات في التواصل المباشر لحملات التضامن حيث ترتكز الاستراتيجية على تنفيذ أنشطة التواصل المباشر من خلال برنامج للزيارات المنزلية أو ندوات تقوم بها مجموعة من الرائدات الاجتماعيات أو مكلفات الخدمة العامة حيث ستقوم الوزارة ببناء مهاراتهن في المشورة لتغييرسلوكيات محددة على مستوى الأسرة والمجتمع.

يتلخص دور الرائدة المجتمعية في رفع مستوى التوعية المجتمعية بالقضايا المطروحة في برنامج "وعي" (12 موضوع)، والتأكد من المشروطية + متابعة الاستحقاق، ورصد وإحالة ومتابعة الحالات الأشد احتياجا (كروت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة– المعنفات وإحالتهم لمراكز الاستضافة – التمكين الاقتصادي - المخدرات ومتابعتها مع صندوق مكافحة التدخين والإدمان – 2 كفاية (تنظيم الأسرة) .- متابعة صحة الأم والطفل – مناهضة ختان الإناث – رفض زواج الأطفال – الحد من التسرب من التعليم وتشجيع الالتحاق بفصول محو الأمية الخ.)

تتابع مشرفات الرائدات الاجتماعيات تنفيذ خطط الرائدات والتحقق من المؤشرات المستهدفة وتؤدي المشرفات دور المراقب اللصيق للتأكد من دقة البيانات الخاصة بالأسر المستهدفة وقيام الرائدات بالزيارات المنزلية والندوات الجماعية والمكالمات الهاتفية بانتظام وإجراء جلسات تدريب أثناء العمل فردية وجماعية حسب الحاجة.

ترتبط كل رائدة اجتماعية بعدد من الأسر المستهدفة بواقع 200 أسرة لكل رائدة، تقوم بزيارتهم على الأقل مرة واحدة ربع سنوياً وذلك بالإضافة إلى تنفيذ الندوات التثقيفية وتوزيع المواد الإعلامية والبطاقات الخاصة بالبرامج المختلفة.

يستهدف برنامج التواصل المجتمعي حوالي 4 مليون أسرة سنوياً مما يتطلب توافر 20 ألاف رائدة اجتماعية ويتوفر منهم حاليا فقط 14,000 بأنه جاري استكمال اختيارهم.

وتقوم الوزارة حالياً ببناء قدراتهم وبتدريبهم وإعدادهم للمساهمة في خطة التواصل المجتمعي مما يحتاج إلى زيادة الموارد المالية في بند التدريب. وتقوم الوزارة أيضاً بالاستعانة بالعاملين في الجمعيات الأهلية العاملة في القضايا المجتمعية لاستكمال خطة التواصل المجتمعي على مستوى مصر مما يستلزم أيضاً زيادة في الموازنة لتدريبهم وتوحيد المفاهيم والرسائل بين كل الفئات العاملة داخل المجتمع.

تعتمد تنفيذ خطة التواصل المجتمعي للرائدات على التخطيط المصغر داخل المجتمع لكل مجموعة من الأسر المستهدفة من كل رائدة على حدة طوال فترة تنفيذ برامج وزارة التضامن الاجتماعي. وتعمل الرائدات بأدوات توعوية ومادة علمية موحدة تحتوي على المواد التالية:

دليل وعي للتنمية المجتمعية (أسئلة وأجوبة حول 12 قضية مجتمعية وقد تم إضافة مكون عمل الأطفال حيث أنه من القضايا التي تؤثر على الزيادة السكانية في الأسر الأولى بالرعاية ومرتبطة بمشروطية التعليم في برنامج تكافل).

كتيب مشروطية برنامج تكافل وكرامة بالإضافة إلى نسخة من التنويهات الخاصة بالبرنامج والذي تم بثها على التليفزيون والإذاعة في الفترة من ديسمبر 2022 – فبراير 2023.

أخيراً كتيب "مختارات من الفتاوي " وهو يضم الفتاوي المختومة من فضيلة المفتي المرتبطة بقضايا الوزارة أي برنامج وعي للتنمية المجتمعية وجاري إنتاج ملصقات حائطية لوضعها في الوحدات الاجتماعية على غرار ملصقات مشروطية برنامج تكافل وكرامة.

كتيبات وبروشورات برنامج وعي للتنمية المجتمعية كأحد الأدوات التوعوية التي تتركها الرائدة للأسر المستفيدة وتوزيعها من خلال:

١) الحملات التوعوية الموسعة.

٢) دليل التربية الأسرية الإيجابية.

٣) أفلام الفيديوجرافات القصيرة (عن مناهضة زواج الأطفال – التربية الأسرية – العنف الأسري – مشروطية برنامج تكافل وكرامة ).

استخدام أفلام قصيرة توثق قصص نجاح الرائدات الاجتماعيات مع الأسر المتفيدة من أجل تشجيع الآخرين من تعميم التجربة (فيلم شامية عن التعليم المجتمعي – فيلم مرزوقة بالخير الذي يوثق قصة رائدة من بني سويف تساعد المستفيدات في تنفيذ مشروعات صغيرة وآليات التسويق).

الحملات التوعوية/إعلامية المنفذة في كافة المحافظات وإجمالي المستفيدين من كل حملة:

- مناهضة زواج الأطفال بعنوان "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" أستهدفت 1.6 مليون أسرة من أسر تكافل وكرامة التي لديها أبناء في المرحلة العمرية 15- 18 سنة (المرحلة العمرية الأكثر عرضة لحدوث زواج أطفال).

- حملة مناهضة العنف ضد الفتيات والنساء من الفئات الأولى بالرعاية 2022 في الـ 16 يوم بعنوان "امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار" واستهدفت 2 مليون أسرة من عدد 27 محافظة.

- حملة مناهضة الممارسات الضارة فبراير 2023 استهدفت 1.2 مليون أسرة من 27 محافظة.

- بدء تنفيذ حملة "علشان ولادكم...احسبوها صح" يوليو – أغسطس 2023 حول قضايا الأسرة والتننمية لدى الفئات الأولى بالرعاية والتي تؤثر على مؤشرات ضبط النمو السكاني وخصائص تلك الأسر أيضاً. (في إطار مشاركة الوزارة في برنامج تنمية الأسرة المصرية)

وسائل التوعية المختلفة التي تستخدمها الرائدات الاجتماعيات وأكثرهم تأثيراً:

- المواد الإعلامية الخاصة بحزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة ... فلا توعية بدون خدمة.

- البروشورات المصورة القصيرة في صورة أسئلة وأجوبة.

- الأفلام القصيرة سواء فيديوجرافات أو قصص نجاح.

- المسرحيات التفاعلية حول القضايا المختلفة بواسطة الرائدات أو بمشاركة الأسر المستفيدة مما يعزز الأسر المشاركة وأبنائهم في تبني القضايا والمفاهيم التدي تدعمها الوزارة.

- الزيارات المنزلية مع استخدام مواد ترويجية ومتوسط عدد الزيارات لكل رائدة 50 -60 زيارة شهرياً بواقع عدد 2-3 زيارات يومياً.

- أثناء الحملات التوعوية تعتمد الرائدة على الندوات الموسعة والفعاليات الأكبر من أجل دعم حوار مجتمعي تفاعلي وهو أكثر تأثيراً لانه يحتاج إلى مشاركة الأسر في الحوار. ويتم توحيد البانرات وشعار الحملات والمواد الترويجية في كل المحافظات.

التوثيق والمتابعة

- صفحة على الفيس بوك بإشراف مدير عام إدارة المرأة لتوثيق وعرض عمل الرائدات الاجتماعيات.

- إصدار نشرات عن إنجاز عمل الرائدات الاجتماعيات في نصف مدة ونهاية كل من الحملات المنفذة. ومقترح تنفيذ نشرة أو تقرير أسبوعي دوري للرائدات حول خطة التواصل والتوعية على مستوى المحافظات.

- توثيق تجارب الرائدات الاجتماعيات وقصص النجاح في وسائل الإعلام الجماهيري وعلى منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال أفلام أو قصص مصورة قصيرة كنوع من تشجيعهن على الإعلان عن اتجهاتهم في تبني قضايا الوزارة حيث أن الزيارات المنزلية فقط قد تكون لا تضع الضوء على مدى جودة مستوى الرائدة في نقل الرسالة ومدى إيمانها بالقضايا وخاصة الموضوعات الحقوقية مثل زواج الأطفال والعنف الأسري.