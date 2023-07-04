حالة إغماء.. آراء طلاب علمي رياضة بالأقصر في امتحان الإستاتيكا.. صور

أدى طلاب إتمام دراسة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (مادة الإستاتيكا)، حيث استمر الامتحان لمدة ساعتين في إطار استكمال امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2023، وسط توافد أولياء الأمور الذين احتشدوا أمام المدارس للاطمئنان على أبنائهم.

وتلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بالأقصر، اليوم، إخطاراً يفيد بوجود حالة إغماء للطالب "محمد أحمد محمد عباس" 18 سنة، في لجنة امتحان الإستاتيكا، بمدرسة الشهيد سيد زكريا الثانوية بالبياضية جنوب مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تم نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وتبين أنه يعاني من حالة إغماء وضيق في التنفس، وأخطرت جهات التحقيق لتتولي الأمر.

وفي نفس السياق، عبر طلاب الثانوية العامة بالأقصر، عن آرائهم في امتحان مادة الإستاتيكا، التي تباينت حول مدى سهولة الأسئلة والمسائل أو صعوبتها، حيث أكدت ياسمين عبدالله، أن امتحان مادة الإستاتيكا كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن هناك بعض الصعوبات البسيطة في أجزاء منه، ولكن يستطيع الطالب حلها إذا كان مذاكر جيداً، فيما أضاف علي عبد الوهاب، أن أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا كانت سهلة ولا يوجد أي صعوبة بها، وأنه كان أسهل بكثير من امتحاني الكيمياء والفيزياء، فيما أجمع العديد من الطلبة والطالبات، أن الامتحان لم يكن سهلا، وهناك أسئلة صعبة تحتاج مزيدا من الوقت للتفكير والحل.

وكان طلاب الثانوية العامة بالأقصر، قد أدوا يوم الأحد الماضي، امتحان مادتي الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث تباينت آراء طلاب شعبة العلوم والرياضيات في امتحان الفيزياء، وأكد البعض من الطلاب أن الامتحان طويل وهناك بعض الأسئلة غير المباشرة ولكنها متوسطة، وأن الامتحان جاء من 46 سؤال وأسئلة المقالي جاءت فيها بعض النقاط، لتقيس مستوى الطالب المتميز وأن الامتحان في مجمله أفضل بكثير من امتحان الكيمياء، كما تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية ما بين صعوبة وسهولة امتحان التاريخ وأنه في مستوى الطالب المتوسط.

وبلغت نسبة حضور الطلاب في مادتي التاريخ والفيزياء، على مستوى لجان مدينة إسنا السبعة جنوب الأقصر، 93 % حيث تغيب 170 طالب وطالبة عن أداء الامتحانين، بواقع غياب 161 طالب وطالبة عن امتحان الفيزياء بنسبة حضور 91 % ، وغياب 9 طلاب عن مادة التاريخ بنسبة حضور 98 %.

ويستكمل طلاب شهادة الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، أداء امتحانات العام الدراسي الحالي 2022-2023، يوم الخميس المقبل 6 يوليو 2023، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع المدارس.

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