غداً.. عزاء علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

يقام غداً الاربعاء عزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الوهاب.

وقد حضر كل من الفنانين مني عبد الغني وحميد الشاعري وايهاب توفيق وحسام حسني ومحمد محي ظهر اليوم الي مسجد الشرطة لتشييع جثمان صديقهم الفنان الراحل علاء عبد الخالق، حيث شيع جثمان الفنان الكبير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء، وتم دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش .

ورحل علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهر عليه علامات المرض بشكل كبير.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين2002.