"تنوع المقاصد" شعار الحملة الجديدة لتنشيط السياحة

أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، أن أي موسم سياحي يتم التجهيز له قبلها بعدة أشهر، موضحا أن بداية الحملات تساعد كل سائح في بحثه عن الوجهة التي يريد أن يذهب لها، وأن الحملة الخاصة بالموسم الصيفي بدأت منذ شهر مارس الماضي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة خلال مداخلة على الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الحملة أطلقت في 18 دولة حول العالم، وأن الهدف الأساسي منها هو تغيير الصورة النمطية عن السياحة في مصر.

وتابع "أن من يعتقد أن السياحة في مصر هي الأهرامات والحضارة فقط، فالأمر أكبر من ذلك بكثير، وأن مصر بها أماكن سياحية كثيرة متنوعة".

وأشار إلي أن تنوع التجارب السياحية المصرية هي شعار الحملة الجديدة والتي تمد مدها حتى نهاية شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة ارتفعت بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.