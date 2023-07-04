ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بقايا العيش السبب.. السيطرة على حريق فرن سياحي بالحي السادس في أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل فرن عيش سياحي بالمجاورة السادسة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل فرن عيش سياحي بالمجاورة السادسة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين نشوب الحريق ببعض بقايا العيش، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على الحريق السيطرة على حريق الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية بالجيزة مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة قوات الحماية المدنية