بقايا العيش السبب.. السيطرة على حريق فرن سياحي بالحي السادس في أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل فرن عيش سياحي بالمجاورة السادسة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل فرن عيش سياحي بالمجاورة السادسة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وبالفحص تبين نشوب الحريق ببعض بقايا العيش، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.