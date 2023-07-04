ميناء بورسعيد السياحي يستقبل واحدة من أكبر السفن الشراعية في العالم "صور"

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن أن ميناء بورسعيد السياحي، استقبل واحدة من أكبر السفن الشراعية في العالم.

وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى أن الميناء يشهد أداء استثنائيا لحركة السياحة البحرية ونموا ملحوظا في استقبال السفن السياحية، فقد استقبل صباح اليوم السفينة CLUB MED 2 القادمة من حوض البحر المتوسط، وعلى متنها 300 راكب و150 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف.

وأضاف أنه سيجرى عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء الساعة التاسعة مساء متجهة إلى ميناء الإسكندرية استعدادا لعودتهم لاستئناف باقي رحلتهم.

يشار إلى أن السفينة تعد واحدة من أكبر السفن السياحية الشراعية في العالم، والتي تجوب موانئ البحر الكاريبي شتاء وموانئ حوض البحر المتوسط صيفا.

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