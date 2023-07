توم كروز ومارجو روبي نجوم شباك التذاكر في شهر يوليو

ينتظر الجمهور إصدارات السينما في شهر يوليو سنويًا؛ كونه يمثل ذروة الموسم الصيفي لشباك التذاكر العالمي حيث تتجه معظم استديوهات هوليوود إلى طرح أعماله في هذا الوقت من العام للاستفادة بالزخم الجماهيري الكبير. ومع بداية شهر يوليو 2023، ينتظر عشاق السينما حول العالم عددا من العناوين المنتظرة من بينها أحدث أجزاء سلسلة "Mission: Impossible" للنجم توم كروز، والذي بدأ العرض العالمي الأول لفيلمه من الإمارات.

ومن بين الأفلام الأخرى المنتظرة هذا الشهر فيلم الدمية الشهيرة "باربي" أو "Barbie" للنجمة مارجو روبي، وكذلك فيلم السيرة الذاتية "Oppenheimer" لمخرجه كريستوفر نولان، والذي يعود به للسينما بعد غياب 3 سنوات منذ فيلمه الأخير "Tenet". وفي التقرير التالي سنتعرض أهم الأعمال المقرر طرحها خلال الشهر الجاري بالسينمات حول العالم.

Insidious: The Red Door

فيلم "Insidious: The Red Door" هو فيلم رعب خارق للطبيعة أخرجه باتريك ويلسون في أول ظهور له كمخرج، وهو تكملة مباشرة لفيلم Insidious and Insidious: Chapter 2”". الفيلم الذي يطرح في صالات السينما في 7 يوليو، تدور أحداثه بعد عقد من أحداث الفيلم الثاني "”Insidious: The Red Door حيث يرى جوش لامبرت (ويلسون) يتجه شرقا ليصطحب ابنه دالتون (تاي سيمبكينز) إلى الجامعة.

لسوء الحظ، يتحول حلم دالتون الجامعي إلى كابوس عندما تعود الشياطين المكبوتة من ماضيه لمطاردته هو ووالده. من أجل وضع حد للمطاردة، يجب على جوش ودالتون العودة إلى أبعد من ذلك، لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة. ويشارك في بطولة فيلم Insidious: The Red Door”" هم روز بيرن وأندرو أستور ولين شاي وهيام عباس وبيتر داغر.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

أما في 12 يوليو الجاري، سيكون الجمهور على موعد مع أحدث أجزاء سلسلة الجاسوسية الشهيرة “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One” وهو استكمال لأحداث الجزء السادس الصادر قبل 5 سنوات. في الجزء الجديد، يعود العميل إيثان هانت لاستخدام قدراته وخبرته لحل المزيد من الجرائم العالمية، حيث يسعى رفقة زملائه لتعقب سلاح مميت قبل أن يقع في الأيدي المظلمة.

الفيلم من بطولة: توم كروز، وفينج رامز، وسيمون بيج، وريبيكا فيرجسون، وفانيسا كيربي، وهايلي أتويل، وشيا ويجام، وبوم كليمينتيف، ومن إخراج كريستوفر ماكوري. ووصلت عائدات الجزء الأخير من السلسلة نحو 792 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح الجزء الأعلى دخلًا في تاريخ الامتياز.

Oppenheimer

تدور أحداث فيلم "Oppenheimer" في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير الأمر من كل شيء في العالم. ويلعب كيليان مورفي نجم"Peaky Blinders"، دور جيه روبرت أوبنهايمر، الفيزيائي الأمريكي الذي أدى دوره في إدارة مختبر لوس ألاموس ومشاركته في مشروع مانهاتن وصولًا إلى لقب "أبو القنبلة الذرية".

الفيلم من تأليف كريستوفر نولان وأحداثه مقتبسة من الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر "بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جيه روبرت أوبنهايمر" لكاي بيرد ومارتن جيه شيروين. وكانت آخر أعمال المخرج كريستوفر نولان السينمائية فيلم “Tenet” الذي عرض قبل 3 سنوات، وحصد جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية.

Barbie

وتستعد استديوهات وارنر برذرز لطرح فيلم الكوميديا والمغامرة “Barbie” للنجمة مارجو روبي، والمقرر عرضه في 21 يوليو.

تدور أحداث الفيلم حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

وتعتبر دمية باربي من أقوى العلامات التجارية العالمية، حيث تبلغ مبيعاتها أكثر من 3 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، ولعبت باربي أكثر من 150 دورًا خلال سنواتها التي تزيد على 50 عامًا، من بينها الأميرة والرئيس وحورية البحر وغيرها.

وكانت النجمة إيمي شومر قد اعتذرت مؤخرًا عن بطولة الفيلم بسبب بعض الاختلافات مع الشركة المتعلقة بجدول الأعمال الخاص بها، ثم استكملت النجمة آن هاثواي هذه المفاوضات لكنها باءت بالفشل أيضًا.

Sympathy For The Devil

وفي 28 يوليو، يعود النجم نيكولاس كيدج للسينمات المصرية بفيلم "Sympathy For The Devil"، وتدور الأحداث بعد إجباره على اقتياد راكب غامض تحت تهديد السلاح، يجد رجل نفسه في وضع بالغ الخطورة، وبمرور الوقت يكتشف أن كل شيء ليس كما يبدو أمامه.