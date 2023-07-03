رئيس الزمالك: الباب مفتوح لعودة طارق حامد وعمر كمال

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن موقف ناديه في التعاقد مع طارق حامد لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، وعمر كمال لاعب فيوتشر، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، نرحب بعودة طارق حامد وعمر كمال مرة أخري للزمالك وباب النادي مفتوح لهم، بشرط أن تكون رغبتهم الأساسية والأولى ارتداء قميص الزمالك.

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب أوسوريو، اليوم الإثنين، تدريباته وذلك استعدادا للقاء المقاولون العرب، المقرر له مساء غدًا الثلاثاء، ضمن مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر، في اللقاء الذى سيقام على استاد القاهرة الدولي.

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين نظرا لأهمية المباراة.

وتعد بطولة الكأس هي البطولة المحلية الوحيدة المتبقية للزمالك هذا الموسم، بعدما فقد فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم، وودع كأس مصر في النسخة الماضية من دور نصف النهائي أمام بيراميدز، كما خسر لقب السوبر المصري في بداية الموسم الحالي أمام الأهلي، وانسحب من سوبر آخر أمام الأهلي في منتصف الموسم.

بينما عربيا، يتبقى للزمالك بطولة كأس بن سلمان “ البطولة العربية للأندية”، والتى ستنطلق مبارياتها من دور المجموعات بالنسبة للزمالك وذلك بعد أسابيع قليلة.